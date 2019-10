Il Real Madrid piomba su Miralem Pjanic. I blancos, infatti, si stanno muovendo per il centrocampista della Juventus, faro per Sarri e per il gioco bianconero. Come scrivono in Spagna, in particolare Don Balon, Florentino Perez è pronto a offrire 30 milioni di euro più il cartellino di Isco al club di Torino. Obiettivo: mettere le mani sul regista bosniaco e strapparlo al centrocampo della Juve.