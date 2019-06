Isco è sul mercato. Anche dalla Spagna arrivano conferme circa la volontà del Real Madrid di cedere il fantasista spagnolo che può partire per 80 milioni di euro, nonostante una clausola rescissoria inavvicinabile, da 700 milioni di euro. Secondo Ok Diario è questa la cifra richiesta dalle Merengues che hanno già speso 300 milioni di euro per rafforzare la squadra di Zizou Zidane.



LA JUVE C'E' - Isco è un pallino della Juve ormai da diverso tempo. Già Max Allegri sperava di portarlo alla Juve nel 2014 ma la porta del Real è sempre stata sigillata. Ora la storia è cambiata. Il Real Madrid ha assolutamente bisogno di incassare e Isco è uno dei calciatori che possono partire. L'ostacolo può essere rappresentato dal Manchester City, con Guardiola pronto a spendere cifre importanti per "El Magia".