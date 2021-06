A detta di molti, la gara tra Portogallo e Germania è stata la più spettacolare, fin qui, di tutto l'Europeo. Il match è stato anche occasione per alcuni ex compagni di incontrarsi nuovamente in campo. Tra questi, Cristiano Ronaldo e Toni Kroos che condividevano lo spogliatoio del Bernabeu. A loro, e al loro saluto al termine della partita, il Real Madrid ha dedicato un post sui social: "Vecchi amici".