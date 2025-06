Il Real Madrid ingaggia il giovane talento seguito anche dalla Juventus: è stato pagato più di 60 milioni

Getty Images

L'annuncio del River

Franco Mastantuono, il giovanissimo gioiello argentino, è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. I Blancos hanno pagato la clausola rescissoria del classe 2007. Di seguito il comunicato del River."L'11 giugno 2025, Franco Mastantuono ha esercitato la sua clausola rescissoria congiuntamente al Real Madrid, rescindendo anticipatamente il suo contratto con il River Plate. Il giocatore si unirà al club spagnolo dopo la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.L'importo totale dell'operazione è stato di 63,2 milioni di euro, equivalenti a 72,6 milioni di dollari, il più grande trasferimento nella storia del calcio argentino. Il River Plate riceverà un incasso netto di 45 milioni di euro (51,7 milioni di dollari).

La parte restante è distribuita come segue:• 11,8 milioni di euro (13,6 milioni di dollari): autorità fiscali spagnole.• 1,4 milioni di euro (1,6 milioni di dollari): Associazione dei calciatori.• 0,9 milioni di euro (1 milione di dollari): Fondi strutturali AFA.• 3,6 milioni di euro (4,1 milioni di dollari): decreto 510/2023.• 0,5 milioni di euro (0,6 milioni di dollari): altre commissioni.Grazie, Franco, per la tua dedizione e il tuo talento. È un orgoglio vederti crescere nel Club. Ti auguriamo il meglio per questa nuova era dopo il Mondiale per Club."