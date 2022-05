Un super Courtois, una zampata di Vinicius: tanto basta al Real Madrid per laurearsi campione d'Europa per la 14esima volta e alzare la coppa dalle grandi orecchie. Battuto 1 a 0 il Liverpool, grazie alla rete di Vinicius al 59' e, soprattutto, grazie alla solidità di Courtois che ha blindato la porta di fronte ad un Liverpool che ci ha provato in ogni maniera a fare gol.