Anche il Real Madrid si iscrive ai grandi club che attraverso iniziative e donazioni si sono mossi concretamente per la popolazione ucraina, colpita dall'invasione e dagli attacchi russi e costretta in massa ad abbandonare il paese. Come si legge in un comunicato ufficiale, "Il Real Madrid donerà un milione di euro nell'ambito della campagna 'Tutti con l'Ucraina', avviata lo scorso 5 marzo dalla Fondazione Real Madrid, per venire incontro alle necessità della popolazione". I fondi saranno destinati alla Croce Rossa e ad Acnur, due delle entità che operano con la Fondazione nelle zone interessate dal conflitto.