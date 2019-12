Pogba-Real Madrid, non si fa. I blancos hanno comunicato a Zinedine Zidane, il proprio allenatore, la volontà di rinunciare all'acquisto del centrocampista del Manchester United. Secondo il quotidiano spagnolo AS, infatti, è stato il presidente Florentino Perez a chiudere la porta al francese, perché ritiene di avere già in casa un grande talento: Federico Valverde, centrocampista uruguaiano classe 1998.



JUVE - La Juve, perciò, è rimasta la sola big in corsa per il futuro di Paul Pogba, che a Torino tornerebbe volentieri, e aspetta le mosse del suo agente Mino Raiola. Il rapporto con il Manchester United si è rotto tempo fa, ma nonostante questo il club inglese non cede a prezzo di saldo, forte di un contratto fino a giugno 2021 con l'opzione per un'altra stagione. Situazione in divenire, con Pogba che nel frattempo ha anche rimesso i piedi in campo.