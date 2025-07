Il Real Madrid affronterà il Borussia Dortmund ai quarti: il tabellone completo

AFP via Getty Images

La Juventus ha salutato il Mondiale per Club agli ottavi di finale, perdendo 1-0 con il Real Madrid. Una buona gara dei bianconeri, che però non riescono a trovare il guizzo decisivo nonostante alcune buone occasioni. Ai Blancos basta un goal diper passare il turno, con diversi tentativi respinti daAi quarti di finale la squadra di Xabi Alonso affronterà il Borussia Dortmund, che nella notte ha superato 2-1 il Monterrey grazie alle reti di, autore di una doppietta con due assist di Adeyemi. Di seguito gli accoppiamenti definitivi del Mondiale per Club.

Il tabellone del Mondiale per Club

Palmeiras-Chelsea

PSG-Bayern Monaco

Fluminense-Al Hilal

Real Madrid-Borussia Dortmund

Gli accoppiamenti delle semifinali