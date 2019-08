Le voci che arrivano dalla Spagna fanno eco a quelle che arrivano dall'Italia. Così, se Dybala la prossima settimana incontrerà il Psg per discutere di un possibile ingaggio da parte dei parigini, il quotidiano spagnolo As risponde sul fronte Neymar: il Real Madrid insiste per portare il brasiliano a vestire la camiseta blanca. L'operazione, come per il Barcellona, comprenderebbe una parte cash a cui aggiungere una contropartita tecnica: registrato il "no" di Florentino Perez per Vinicius Jr, il Psg potrà pescare tra ​Varane, James Rodriguez, Keylor Navas, Isco e Benzema, sebbene gli ultimi due appaiano più complicati. Real Madrid in corsa, quindi, con Dybala che potrebbe quindi andare a sostituire Neymar al Psg. La settimana che arriva, potrebbe essere già quella decisiva.