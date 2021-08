Kylian Mbappé resta almeno un altro anno al Paris Saint-Germain o se ne andrà via nell'ultima settimana di mercato? Di sicuro i tentativi di strapparlo subito non mancano, da parte di un club in particolare...Come ricostruisce per filo e per segno Calciomercato.com, infatti, il Real Madrid ha già presentato un'offerta da 160 milioni di euro per Mbappé:da parte della società comandata da Florentino Perez, desiderosa di regalare questo fuoriclasse ad Ancelotti. E chissà se questa eventuale operazione avrà poi una conseguenza su Cristiano Ronaldo e la Juventus...