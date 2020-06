Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è complicato, ma i bianconeri sono in attesa di capire quali segnali possano giungere dal mercato. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, però, la minaccia peggiore è rappresentata dal Real Madrid. Infatti, gli spagnoli hanno intenzione di fare seriamente per il francese, con Zinedine Zidane che si è esposto in prima persona. Il tecnico delle merengues avrebbe parlato direttamente con Mino Raiola del suo interesse per Pogba, dichiaratamente obiettivo principale per Zidane.