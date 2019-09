Nelle preferenze del Real Madrid, Christian Eriksen ha superato Paul Pogba. Il centrocampista francese piace - e molto - a Zidane, che se non dà una svolta rischia di saltare. Per questo, secondo il Mirror, la dirigenza ha virato sul danese del Tottenham cercando di trovare l'accordo già a gennaio. A questo punto, la Juventus, che segue anche Eriksen, non avrebbe più concorrenza per provare a riportare Pogba a Torino.