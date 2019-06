Il Real Madrid è pronto ad andare all-in per soddisfare la richiesta di Zinedine Zidane, che vuole a tutti i costi Paul Pogba in rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Goal.com, Florentino Perez avrebbe bocciato il possibile acquisto "low cost" di Fabian Ruiz dal Napoli, così come avrebbe dubbi sull'assalto a Christian Eriksen dal Tottenham. Resta Pogba l'obiettivo numero uno per il centrocampo: la Juventus è avvisata, così come il Manchester United, che chiede almeno 150 milioni di euro per il cartellino del francese.