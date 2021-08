Il Milan continua la sua corsa a Isco, con tante difficoltà. Il Real Madrid ha abbassato le pretese da 20 a 15 milioni e sul giocatore ci sono tanti club e c'è anche la concorrenza della Juventus. Lo riporta MilanNews24, che aggiunge: operazione non semplice per il club milanista, visto l’alto ingaggio del giocatore che percepisce 7 milioni a stagione. Il Real Madrid, dal momento che il contratto del calciatore è in scadenza al 30 giugno 2022, ha interesse nel venderlo.