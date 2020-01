Il Real Madrid sta scoprendo un gioiellino della cantera: si tratta di Federico Valverde, uruguaiano classe '98 e compagno di nazionale di Rodrigo Bentancur. Ruolo? Centrocampista, anche lui. E, secondo la dirigenza dei Blancos, è così forte che il Real sta abbandonando la pista Pogba. Quella del francese era una delle richieste - non esaudite - di Zidane in estate. Su Pogba c'è anche il forte interesse della Juventus, che tramite l'agente Mino Raiola sta provando a sondare il terreno col Manchester United per riportare Paul in bianconero.