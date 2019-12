Your browser does not support iframes.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate ai Globe Soccer Adwards, evento che si è tenuto ieri a Dubai e che ha visto trionfare Cristiano Ronaldo nella categoria Miglior giocatore dell'anno. Tuttosport apre proprio con la foto del portoghese insieme alla sua famiglia: "Il re del mondo" titola il quotidiano, che in taglio alto dà spazio al colpo di mercato della giornata: "Haaland 125 milioni! Ecco perché la Juve l'ha mollato".



"CIAO JUVE" - L'apertura del Corriere dello Sport è sulla cessione della Roma: "Friedkin libera la Roma. Accordo su 800 milioni, cifra record per l'acquisto di un club italiano. Oggi l'annuncio". Spazio anche al trasferimento di Haaland al Dortmund: "Ciao Juve".



"CR2020" - La Gazzetta dello Sport divide a metà la prima pagina: da una parte c'è la situazione societaria della Roma - "Million Dollar Roma" - e dall'altra ancora Cristiano Ronaldo, con il premio vinto ieri a Dubai: "CR2020 Sempre più in alto".