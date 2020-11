4









Mauro Icardi, tante volte così vicino eppure oggi così lontano. O forse no. L'altroieri vi abbiamo elencato tutte le volte che il centravanti ex Inter ha sfiorato la Juventus, ma alla fine la sua carriera ha detto Inter e Paris Saint-Germain. Eppure, come riporta Calciomercato.com, il nome di Icardi può tornare di moda, a maggior ragione ora che il rinnovo di Paulo Dybala rischia di diventare un caso. LA SITUAZIONE - Icardi nel PSG fatica a prendersi un posto da titolare indiscusso e la stima da parte della Juventus è rimasta intatta negli anni. Il suo discusso entourage, capeggiato dalla moglie Wanda Nara, ha un ottimo rapporto con Fabio Paratici. Tanto si è parlato ultimamente di prime, seconde e terze scelte per il mercato degli attaccanti della Juve: Icardi sarebbe sicuramente una prima. Per ora comunque non ci sono cifre ma solo "pazze idee".