Il noto rapper Shade, tifoso della Juventus, intervenuto in una diretta su Twitch di "Live Bianconera", ha raccontato un aneddoto che riguarda da vicino Paulo Dybala:



"Dybala è innamoratissimo della Juve, quando guardava il mio Instagram, davanti a me, scorreva scorreva, poi ha visto una mia foto con la maglia della Juve e mi dice "Juve!" e si è illuminato in viso".