Ma non potevate invitare anche Szczesny e Kulusevski al festino? #derbydellamole #ToroJuve — Shade (@thetrueshade) April 3, 2021

Il rapper Shade, noto tifoso della Juventus, ha ironizzato via social sul derby pareggiato 2-2 contro il Torino. Ha infatti invocato un coinvolgimento anche di Wojchiech Szczesny e Dejan Kulusevski nella festa di mercoledì sera che è costata al trio McKennie-Dybala-Arthur la convocazione per il derby. Come dire: se ci fossero stati pure Tek e Kulu alla serata, non sarebbero stati convocati neppure loro e non avrebbero potuto combinare gli errori che hanno commesso contro il Toro...