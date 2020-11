Sprint della Juventus nell'ambito del Ranking Uefa che misura prestazioni e risultati in ambito europeo delle ultime quattro stagioni intere più quella in corso. Grazie ai sei punti raccolti nell'andata della fase a gironi della Champions League, i bianconeri hanno superato l'Atletico Madrid e si sono posizionati al quarto posto in classifica, ai piedi del podio. In testa a tutte si trova l'ultima vincitrice della coppa dalle grandi orecchie: il Bayern Monaco. Dietro i bavaresi si posizionano il Barcellona e il Real Madrid. Nelle prime dieci posizioni non si trova nessuna italiana se non la Juventus.