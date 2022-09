"Non so se essere contento per la prestazione o arrabbiato perché non abbiamo vinto", parola di Vincenzo Italiano. Che prosegue: "Dopo un’ottima prestazione, lasciamo sul campo due punti». Si dice «arrabbiato e rammaricato. Una delle prestazioni più belle disputate qui al Franchi contro la Juventus, con cui abbiamo risposto in maniera decisa e forte alla sconfitta di Udine. Il passo successivo sarà dimostrare anche fuori casa di essere una squadra forte e con personalità come siamo a Firenze". E ancora: "Così è un peccato enorme. Continueremo ad analizzare e a lavorare per cambiare questo aspetto, perché è quello che ti fa vincere le partite. Spesso quando troviamo squadre così chiuse a ridosso della loro area facciamo male, non so se manca velocità o qualità, comunque dobbiamo crescere lì".