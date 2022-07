Intervenuto ai microfoni de Il Posticipo, l'ex portiere dellaSilvioè tornato a parlare della stagione 2019-20, interrotta dallo scoppio della pandemia daproprio nel momento in cui i biancocelesti stavano accumulando punti preziosi per la corsa scudetto. Ecco il suo racconto: "Eravamo forti, giocavamo un calcio pazzesco.ha cambiato tutto: è finita 2-0, i bianconeri ci hanno sorpassato in classifica per un punto. Loro erano stanchi e hanno approfittato della pausa per ricaricare le batterie. Quando il campionato è stato interrotto eravamo al top fisicamente, dopo la ripartenza le nostre gambe non andavano forti come prima. C'è tanto rammarico per questo. Purtroppo è successo qualcosa nella squadra che ha rovinato tutto, con il Covid non potevamo nemmeno allenarci".