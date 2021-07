, ex attaccante del Livorno, ha visto crescere l'attuale capitano della Juventus Giorgio Chiellini nei suoi primi anni di carriera., ha detto Protti in un'intervista rilasciata a Tuttosport. "Lui ha detto che all'inizio aveva timore reverenziale, ma vi assicuro che in campo non ne aveva per niente.e sono stato costretto a dirgli "Oh, così mi fai smettere di giocare prima del tempo". Lui si scusò e da allora iniziò a giocare leggermente meno irruenti". Prosegue Protti: "Aveva grande serietà e ottimi valori.