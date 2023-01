Lasi era aggrappata a lui, uomo solo al comando. E lui si era dimostrato granitico, comandante perfetto per traghettare la nave in mezzo alla tempesta, salvo poi scoprire che di roccia friabile si trattava e che. La Juventus dimostra, una volta di più, di essere nervi e poche idee, di dover subire un colpo da ko per reagire timidamente, di avere poche soluzioni e confuse. Soprattutto, dimostra che la solidità difensiva non era nient’altro che un’illusione, un palliativo che ha nascosto problemi strutturali che puntualmente si ripresentano.. Una frattura generazionale che al suo interno nasconde un assunto: il calcio l’avrà pure inventato il diavolo, campioni ed episodi possono fare la differenza, ma lo sport cambia e si evolve e se non si sta al passo si rischia di affondare.