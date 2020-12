Il mercato si infiamma intorno a Rodrigo De Paul. L'argentino dell'Udinese è pronto al grande salto in una big, sogna di giocare la Champions e la Juve lo segue da tempo. I bianconeri ci stanno pensando davvero dopo che Pirlo ha chiesto più di una volta un centrocampista di qualità per migliorare il reparto, c'è da battere la concorrenza dell'Inter e secondo il Corriere dello Sport sarà una corsa a due già da gennaio. Prezzo? L'Udinese non lo lascia partire per meno di 40 milioni di euro.