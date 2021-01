Negli studi di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha parlato dell'interesse della Juventus per Aouar del Lione, del quale i bianconeri hanno riparlato con i suoi agenti perché sono gli stessi di Aké: "Se ti piace tanto da poter pensare una trattativa in estate, è chiaro che dopo tre mesi non può continuare a non piacerti. In questo caso si stanno cercando di tenere caldi i rapporti e si sta cercando di capire qual è la situazione per poi valutare se fare un tentativo per giugno. E' un giocatore di grande esperienza che può giocare anche in più ruoli. E' ancora presto per parlare di cifre, trattative e incontri, ma è una pista che stanno tenendo calda".