Rischi e sanzioni. Il protocollo per la Serie A che riparte è stato il tema principale di discussione nelle ultime settimane, con i club che si sono confrontati, anche aspramente, con Cts e Ministro Spadafora, alla ricerca di una soluzione più gradita e meno restrittiva. Questa non è ancora arrivata, ma intanto sembrano chiari i provvedimenti in caso di mancato rispetto delle norme, chiave per la ripresa.



SANZIONI - Ieri si sono riunite tutte le componenti del calcio italiano. Il presidente Gravina ha spiegato che aumenterà i controlli e chi non rispetterà i protocolli - test dei tamponi non effettuati o esiti di positività non comunicati - rischierà l'esclusione dal campionato. Resta ancora il vincolo delle due settimane di isolamento in caso di positività, con conseguente rischio di un nuovo blocco totale se a finire in quarantena fossero due squadre. Ma la Figc tornerà alla carica per convincere Cts e governo.



RIUNIONE OGGI - Oggi, alle ore 17.30, è convocata l'assemblea della Lega Serie A, in cui si parlerà del piano B in caso di nuovo stop del campionato. Già bocciati playoff e playout, verrà presentato l'algoritmo con la variabile casa-trasferta: "Il risultato verrebbe dalla proiezione punti determinata dalla somma delle gare residue in casa e delle gare residue in trasferta moltiplicate per i rispettivi indici di propensione punto (media punti) di quelle validamente disputate". In ogni caso questo sistema non sarà utilizzato per assegnare lo scudetto. Si deciderà tutto lunedì in consiglio federale, ma le parti sono vicine a un accordo.



FONDI AL CALCIO - Già stanziati 21,7 milioni di euro per il calcio minore: ogni Lega esclusa la serie A (B, Lega Pro e Dilettanti) avrà 5 milioni, 3 milioni andranno a un fondo calciatori e calciatrici, 3 milioni per gli allenatori, 700mila euro per la serie A femminile.