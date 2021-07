Ieri Cristiano Ronaldo ha deliziato il pubblico di Instagram con una foto in bianco e nero che trasudava "pace d'animo" a ogni pixel. Ma quali pensieri sul proprio futuro calcistico albergano nell'animo di Cristiano Ronaldo, e nei piani dei dirigenti delle squadre direttamente interessate?Da Calciomercato.com arriva una riflessione sulla base di certe indiscrezioni provenienti dalla Francia:Insomma, continua a essere il Paris Saint-Germain l'unico club che realisticamente può pensare a Ronaldo. Nel caso in cui decidesse di andare fino in fondo, la Juventus non si opporrebbe minimamente a liberarsi di un ingaggio da 31 milioni di euro. Risparmio che Federico Cherubini poi potrebbe reinvestire in un mercato in entrata adeguato.