"Ronaldo? E' normale che venga accostato al Psg. Noi facciamo parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l'ultimo mercato". Le parole di Leonardo Nascimento de Araújo sono arrivate forti e chiare, rimbalzando qua e là su tutti i quotidiani e portali del mondo. Il calciomercato a livelli altissimi, perché in ballo c'è il nome di Cristiano Ronaldo. Il Psg su CR7, se ne parla da tempo, perché i francesi sognano il colpaccio e queste parole si aggiungono alle indiscrezioni. Le interpretazioni sono molte, tra chi banalizza e chi invece scorge un intento preparatorio ad un blitz.



LA JUVE - Ronaldo ha un contratto con la Juventus che andrà in scadenza nel giugno 2022, costa 31 milioni di euro netti a stagione, ma il club non sembra certo intenzionato a liquidarlo senza pensieri, anzi. Ronaldo oltre al clamoroso ritorno di immagine, brand e marketing, ha un apporto sul campo fondamentale, tra i migliori al mondo. Come reagirebbe perciò la Juve? Davanti ad una offerta del Psg o chi che sia - a meno di cifre iperboliche - Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici sarebbero pronti a scandire all’unisono un bel no come risposta. A patto, ovviamente, che CR7 sia d’accordo, spiega Tuttosport, perché in questi casi e a queste cifre il giocatore sceglie. La Juve, al momento, è serena: Ronaldo alla Juventus e a Torino si trova bene, è al centro di un progetto ed è convinto che la Juve con Pirlo possa restare al top, attentando anche alla vetta d'Europa. Inoltre, chiosa il quotidiano, per CR7 lasciare la Juventus senza aver vinto la Champions League sarebbe una sconfitta e una botta all’orgoglio.