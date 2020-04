Il Psg trema, il Real Madrid sogna. Sono destinate a far discutere tantissimo le parole dell'agente di Kylian Mbappé, che ha aperto alla possibilità di vedere la stella francese in Spagna, con la maglia dei blancos.



Yvan Le Mee, procuratore del classe '98, esce allo scoperto sulle pagine di Marca e svela i sogni del suo assistito: "Mbappé vuole giocare per il Real Madrid. ​In un contesto normale, si poteva pensare che avrebbe firmato questa estate, ma ora (a causa dell’emergenza coronavirus, ndr) non si possono pagare 300 milioni. Kylian vuole stare con il suo idolo Zidane e diventerà il miglior 9 al mondo".