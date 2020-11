Cristiano Ronaldo sì, Cristiano Ronaldo no. I tifosi della Juventus sfogliano la margherita, tra chi vorrebbe vederlo ancora in bianconero e chi invece sarebbe disposto a cederlo per investire sui giovani. A 35 Ronaldo fa ancora la differenza in campo e lo sa bene anche il Psg, con il ds Leonardo che ha lasciato aperta ogni porta sul possibile arrivo del portoghese ( QUI le sue parole).: Ronaldo si trova bene ed è al centro del progetto, con Pirlo ha ritrovato il sorriso ed è convinto che la Juve possa puntare decida alla Champions.