Ancora una manciata di giorni, poi l’Italia intera inizierà a sostenere la Nazionale di Mancini nell’avventura degli Europei, che inizierà venerdì contro la Turchia. Con ogni probabilità, Gigio Donnarumma affronterà l’impegno senza squadra. Formalmente è ancora del Milan, praticamente è alla ricerca di una nuova sistemazione, dopo la rottura con il club per la trattativa del rinnovo che ha spinto i rossoneri a cautelarsi con il portiere del Lille Mike Maignan. Adesso regna un apparente stallo sul suo futuro, perché nessuna società sta muovendo passi concreti per mettere le mani sul forte classe 1999, anche se una seria pretendente c’è già, ed è la Juventus, che prima però deve risolvere la questione Szczesny.



Nel frattempo, Calciomercato.com racconta del nuovo ingresso in scena del Paris Saint-Germain, lesto nell’avviare i contatti con l’agente Mino Raiola. Il vertice tra il ds dei parigini Leonardo e il procuratore è già previsto per parlare del futuro di Kean e Xavi Simmons, possibile che si parli anche di Donnarumma. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma il Psg ha sondato il terreno. Juve avvisata.