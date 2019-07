Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus. Il difensore italiano sembra intenzionato a rimanere in bianconero per un altro anno, ma le offerte per lui non mancano. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il Paris Saint-Germain si sarebbe fatto avanti con un'offerta importante. Il club francese sta aspettando che la trattativa per De Ligt si risolva positivamente. Poi sferrerà l'assalto decisivo per strappare il centrale difensivo alla Vecchia Signora.