Ma cosa succederà? Poche cose sono chiare, scrive Tuttosport, aggiungendo: "Ronaldo che, dicono dal suo entourage, vuole onorare fino in fondo il suo contratto con la Juventus, giocando in bianconeri fino al 30 giugno 2022. Poi, potendosi liberare a parametro zero, potrebbe effettivamente finire al Paris Saint Germain, che nello stesso momento perderebbe Mbappè, anche lui a fine contratto. In quel momento il club parigino realizzerebbe una specie di sogno calcistico, mettendo nella stessa squadra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo".E non solo: "Un pensiero a raggiungere subito il dream team parigino, Ronaldo, deve averlo fatto, ma finora non ci sono state le condizioni per l’affare e nel frattempo al PSG ci è finito Messi.