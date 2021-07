La Juventus sogna, ma il Psg prova davvero a prendere il centrocampista francese. Lo racconta il The Athletic, secondo il quale il club francese è in contatto con Mino Raiola per capire se c'è margine per una trattativa. Il Manchester United chiede 50 milioni di euro, il Psg è una delle poche società che in questo periodo può permettersi un investimento del genere ma prima deve chiudere alcune cessioni. E se poi l'affare dovesse andare in porto, la Juve rimarrebbe beffata anche per il futuro.