Dalla Francia sono sicuri: il Psg sta cambiando strategia per provare a confermare Moise Kean anche per la prossima stagione. Arrivato l'estate scorsa in prestito dall'Everton, l'attaccante classe 2000 è stato uno dei protagonisti della stagione e anche la Juventus sta pensando a un suo ritorno. Il cartellino però è di proprietà dei Toffees che vogliono almeno 45 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo, per questo il Psg sta pensando a un rinnovo del prestito.