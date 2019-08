Il Psg si attiva per Miralem Pjanic. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista bosniaco è finito nel mirino del club francese ma la cessione a pochi giorni dalla fine del mercato è complicata. Come appreso da Ilbianconero.com, la Juve chiede almeno 80 milioni di euro, cifra che però il Psg può raggiungere solo con alcuni scambi a cui si sta pensando ma che Juve e Psg non hanno ancora ufficialmente discusso. Ai bianconeri continua a piacere Marco Verratti.