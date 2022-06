Il PSG scarica Neymar. Secondo il Mundo Deportivo, il club francese ha comunicato al brasiliano che non troverà posto nella rosa della prossima stagione e che pertanto farebbe bene a cercare un'altra squadra. Il pesante ingaggio dell'attaccante rende difficile un eventuale trasferimento, ma secondo El Pais la proprietà ha garantito al padre del giocatore che continuerà a pagargli lo stipendio come previsto dal contratto in scadenza nel 2027. L'uomo incaricato di cercare una sistemazione a Neymar è Luis Campos: il 30enne, da parte sua, si sente sottovalutato e spera di trovare un club di alto livello per dimostrare al PSG che si sbaglia. Nei giorni scorsi, come noto, era stato accostato anche alla Juve.