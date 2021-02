6









Mauro Icardi chiama l'Italia, la Juve strizza l'occhio. L'attaccante argentino è pronto a lasciare il Psg a fine stagione nonostante il contratto fino al 2024: il club francese non tratterrà il giocatore controvoglia, le priorità della società sono il rinnovo di Mbappé e il riscatto dell'ex juventino Moise Kean. Icardi non è indispensabile, e come riporta L'Equipe può partire di fronte all'offerta giusta. Per ora il Psg non ha ancora fissato un prezzo per Maurito, ma dalla Francia sono sicuri che la Juve non ha mai abbandonato l'idea di riportarlo in Italia e dopo averci già provato quando era all'Inter è pronta a partire all'assalto dell'argentino.



LA BASE - Quello che è sicuro, è che i parigini non vogliono fare una minusvalenza con la sua cessione dopo averlo pagato 58 milioni tra prestito e riscatto, compresi bonus, per prenderlo dall'Inter. 26 gol in 49 presenze con il Psg e la voglia di tornare protagonista in Serie A. La Juve è alla ricerca di un attaccante e Maurito ha spesso fatto sapere di gradire un trasferimento a Torino. Il Psg è pronto a sedersi a tavolino per trattare con l'obiettivo di trovargli una sistemazione per far spazio a un brande bomber tra Kane, Haaland e Aguero. LA STRATEGIA - Il ds Leonardo però non ha nessuna intenzione di cederlo a un prezzo di saldo o con qualche sconto, e la sensazione è che ci vogliano almeno 60 milioni per portarlo via da Parigi. Paratici studierà l'offerta giusta provando magari a inserire qualche contropartita o trovando qualche formula particolare come con Morata. la Juve valuta Icardi, il Psg attende proposte e il giocatore aspetta l'Italia.