Leonardo vuole Sergej Milinkovic-Savic. Il direttore sportivo del Paris Saint Germain ci aveva già provato quando il ragazzo era in rossonero, ma invano soprattutto per le richieste altissime di Claudio Lotito. Che sì, stavolta sono diverse: dai 70 agli 80 milioni. Una cifra certamente alla portata per il Psg, che - secondo quanto raccolto da Sportitalia - potrebbe presto partire all'attacco del classe 1995 proprio con un'offerta che si aggira su quei parametri. Leonardo ha ottimi rapporti con Kezman, agente del ragazzo: contatti anche in giornata, con la Juventus spettatrice interessata. Con Milinkovic, infatti, i bianconeri hanno già strappato un accordo di massima. Come per i parigini, la partita da giocare è con Lotito.