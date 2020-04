Dopo averci provato anche a gennaio con un tentativo di scambio proponendo Kurzawa, il Psg si sta rassegnando all'idea di non arrivare a prendere Mattia De Sciglio. Il terzino piace e per la Juventus non è incedibile, ma i bianconeri non erano convinti della contropartita messa sul piatto da Leonardo. Secondo quanto riporta RMC, nelle ultime settimane il club francese ha virato su un altro obiettivo: si tratta di Reguillon, in prestito dal Real Madrid al Siviglia. Tra Juve e Psg potrebbero riaprirsi i discorsi perché ci sono anche altri giocatori che interessano sia da una parte che dall'altra, intanto Leonardo sonda un'altra pista.