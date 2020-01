La Juventus non ha perso di vista la situazione di Mauro Icardi, che con la maglia del Psg ha segnato 17 gol in 19 partite. L'argentino sta convincendo sempre di più il club francese ha investire i 70 milioni previsti per riscattarlo dall'Inter. Secondo Calciomercato.com il giocatore si trova bene al Psg e ha ribadito che eventualmente rimarrebbe volentieri ai piedi della Tour Eiffe.