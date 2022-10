Se qualcosa non va, può farlo altrove. L'hanno dimostrato Kulusevski e Bentancur, potrebbe scegliere lo stesso percorso Dusan, ora nel mirino del. Come racconta Tuttosport, l'obiettivo - dichiarato - del Paris nella prossima sessione di mercato resta "un giocatore offensivo d'alto profilo". Ossia, un centravanti. Che possa sostituire uno dei tre tenori in attacco e che possa rappresentare anche una soluzione diversa per le diverse fasi della partita. Il nome?Vlahovic sarebbe interessato? Difficile credere al contrario. E l'assist potrebbe anche arrivare involontariamente da Allegri, che non ha mai messo in discussione Dusan, che però per il quotidiano deve ancora connettere al massimo con il giocatore. Vlahovic non è contentissimo del percorso fatto finora in bianconero: vorrebbe una squadra più aggressiva e molto più funzionale al suo gioco. E la fatica nel trovare la strada del gol su azione diventa emblematica dell'inizio di stagione bianconero. Parigi come fuga ideale, Dusan ci pensa.