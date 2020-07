Le buone prestazioni di Luca Pellegrini con la maglia del Cagliari hanno attirato l'attenzione delle big europee. Classe '99, preso dalla Roma nell'ambito dell'affare Spinazzola, l'esterno sinistro è entrato nel mirino del Psg. Secondo Le10Sport, infatti, il ds dei francesi Leonardo ha fatto un primo sondaggio per capire se ci sono margini di aprire una trattativa per il giocatore assistito da Mino Raiola. Difficilmente però la Juve cederà Pellegrini a titolo definitivo, anzi: i bianconeri stanno pensando di riportarlo a Torino come vice Alex Sandro.