Tra i ruoli da rinforzare la Juventus cerca rinforzi per la fascia sinistra, dove in questa stagione Alex Sandro ha fatto gli straordinari a causa delle condizioni fisiche di De Sciglio, spesso infermeria. Uno dei profili accostati ai bianconeri è Alex Telles, terzino del Porto - proprio il club dal quale è stato preso Alex Sandro - ed ex Inter. Secondo Le10Sport però la Juventus se la dovrà vedere con il Psg se vuole prendere l'esterno difensivo: il ds dei francesi Leonardo ha già avviato una trattativa per anticipare la concorrenza.