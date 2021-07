Ilè sempre più scatenato sul mercato. Il club francese, dopo aver ufficializzato Wjinaldum, Hakimi, Donnarumma e Sergio Ramos, farà un tentativo per portare a Parigi in questa sessione di mercato anche. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, nei prossimi giorni i dirigenti del club della capitale francese contatteranno il Manchester United per avviare la trattativa. Davanti allo strapotere economico dello sceicco ​Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, anche la Juve, che sogna di riportare Pogba a Torino, non ha alcuna speranza di competere.