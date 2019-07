Kylian Mbappé è l'unico testimonial del Paris Saint-Germain. Il giovane attaccante francese è apparso da solo nel video di presentazione della nuova maglia della squadra parigina per la prossima stagione. Il Psg ha rinnovato la collaborazione con Jordan per la seconda maglia, ma a pochi è interessato: spesso, infatti, con questi ruoli a margine del campo si può capire la strategia di mercato di una squadra. Ebbene: di Neymar, giocatore più famoso, più pagato e più in vista dei francesi, nessuna traccia. In settimana può esserci l'incontro tra Paratici e l'agente del brasiliano. Situazione calda, in continuo divenire. Sarà un'altra telenovela? A giudicare da come sono andate le ultime sul mercato Juve, c'è chi lo spera.