1









La Juventus è pronta al restayling sulle corse laterali, in difesa. Alex Sandro è stato l’unico terzino in questa stagione ad aver dato garanzie, per questo la dirigenza bianconera opererà in questo reparto. Tanti i nomi in ballo, da Emerson Palmieri del Chelsea, passando per il rientro di Luca Pellegrini, fino ad Alex Telles. Su quest’ultimo, la concorrenza è di quelle illustri. Sull’esterno basso mancino del Porto, oltre ai Blues, si è inserito anche il Paris Saint-Germian, che sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 22 milioni di euro per strappare l’ex Inter dalle due pretendenti. È quanto riporta A Bola.