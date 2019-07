Secondo la stampa francese, il PSG sta pensando a Paulo Dybala come possibile erede di Neymar. Il giocatore argentino è valutato oltre 100 milioni di euro dalla Juventus, valutazione che chiaramente non trova nel club parigino una concreta sponda nel caso in cui si dovesse pensare a uno scambio tra le parti. Dybala resta un bene della Juventus nonostante la difficile collocazione nello scacchiere di Sarri. E nonostante, soprattutto, l'ultima stagione alla Juve: altalenante e discontinua, mai costellata da vera magia.