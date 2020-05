2









Terzino, centrocampista e attaccante. Il prossimo mercato della Juventus sembra aver gettato le sue basi su questi punti fermi, ovvero i valori da aggiungere alla rosa per restare ancora competitiva. I tre ruoli sono stati nervi scoperti in questa stagione, specialmente i primi due, ai quali si associa il fattore attaccante, vista la precaria situazione legata a Gonzalo Higuain. Così, ecco che Fabio Paratici guarderà al mercato con le idee chiare, consapevole anche del fatto che tutto può essere stravolto in sede di trattative in uscita. Infatti, in un mercato basato principalmente sugli scambi, le strade degli affari potrebbero portare un po' più lontano rispetto alla meta prefissata. Un esempio? Il caso Pjanic.



Il bosniaco è diventata un'occasione, per la Juventus, se non altro vista la nutrita schiera di squadre che lo prenderebbe. In cambio, però, i bianconeri cercano, se non un omologo, quanto meno un giocatore funzionale alla mediana di Sarri. Per questo, la scelta - sul viale del tramonto - per Arthur. Altre offerte, ovviamente, vanno considerate in relazione al valore, pertanto la Juventus ha ascoltato anche la proposta che riguarda il Psg e Leandro Paredes: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, i parigini avrebbero offerto il centrocampista argentino in cambio di Pjanic, anche se quest'ultimo non sembrerebbe gradire la Francia come destinazione.



Meglio Londra? Probabile, anche se in questo caso a premere sarebbe Maurizio Sarri. Londra vuol dire Chelsea, Chelsea vuol dire Jorginho, indubbiamente il preferito del tecnico toscano. Con i Blues, però, le trattative procedono a rilento ed ancora non sembrano essersi fatti passi in avanti. La Juve ha fretta, deve sistemare questo tassello per tornare a concentrarsi sugli altri, specialmente dopo che sembra sfumata la possibilità di arrivare a Mauro Icardi. Come detto, attaccante e terzino restano gli altri due nodi da sciogliere.